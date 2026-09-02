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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Войната в Иран: Заради ескалацията е възможна отмяна на полети

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Войната в Иран отново се ожесточи, след като Техеран обвини Съединените щати във въздушна атака срещу сватбено тържество, при която загинаха 4-ма души. Иранските власти определиха нападението като „военно престъпление“. В отговор на атаката Техеран нанесе удари по американски бази в Близкия Изток.

Иран атакува с ракети и дронове американски бази в Йордания, Кувейт, Ирак и Бахрейн. Иранската армия твърди, че мишени са били поне 7 обекта.

Ебрахим Золфагари, говорител на иранското централно военно командване: „Американските провокации в региона ще бъдат посрещнати с по-тежки, по-мащабни и по-разрушителни ответни действия, а всяка държава, която сътрудничи на Съединените щати, трябва да е готова да понесе опасните последици.“

За Техеран операцията е отмъщение за американското нападение срещу град Сирик, в южната част на Иран. По данни на иранския Червен полумесец, шрапнел от ракета е ударил къща, където имало сватбено тържество. Сред загиналите има и 4-годишно дете. От Централното американско командване коментираха, че са запознати със случая:

Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ: „Никога не са атакувани цивилни, както прави Револционната гвардия на Иран.“

След краткото военно затишие, Вашингтон и Техеран отново са в спиралата от заплахи и контразаплахи. Доналд Тръмп предупреди Иран да не атакува, защото ще последва масивен удар. А секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи обяви, че страната му има нова стратегия „на бойното поле, в диполмацията и срещу икономическата блокада".

От генералното консулство на Съединените щати в Дубай предупредиха за възможна „непредвидена ескалация“ в Близкия изток. Американските граждани в региона са призовани да бъдат особено бдителни и да се подготвят за възможна отмяна на полети, затваряне на въздушното пространство и други нарушения на транспортните връзки.

#ескалация на напрежението #война #Близък изток #Иран

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