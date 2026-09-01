Нови удари на САЩ срещу Иран: Техеран обяви начало на ответни обстрели

Иран обяви, че започва ответни нападения срещу американски активи в Близкия изток след нови удари на Съединените щати срещу страната.

Иранската агенция Фарс съобщи за експлозия в Асалюех- ключов газов хъб на брега на Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви американски удар срещу летище в южната провинция Керман.

Пред Фокс Нюз Доналд Тръмп заяви, че е дал много шансове на Иран и отбеляза, че евентуално споразумение с Ислямската република не струва колкото хартията, на което е написано.

По-рано американските военни обявиха нови удари срещу цели на иранските раволюционни гвардейци. Доналд Тръмп определи обстрелите като "оправдани" и заплаши Иран с по-сурови нападения в случай на отговор.