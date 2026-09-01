БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Времето през септември: Най-високите температури ще са...
Чете се за: 02:27 мин.
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в...
Чете се за: 02:45 мин.
Два американски военни самолета са на летището в София,...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови удари на САЩ срещу Иран: Техеран обяви начало на ответни обстрели

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иран обяви, че започва ответни нападения срещу американски активи в Близкия изток след нови удари на Съединените щати срещу страната.

Иранската агенция Фарс съобщи за експлозия в Асалюех- ключов газов хъб на брега на Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви американски удар срещу летище в южната провинция Керман.

Пред Фокс Нюз Доналд Тръмп заяви, че е дал много шансове на Иран и отбеляза, че евентуално споразумение с Ислямската република не струва колкото хартията, на което е написано.

По-рано американските военни обявиха нови удари срещу цели на иранските раволюционни гвардейци. Доналд Тръмп определи обстрелите като "оправдани" и заплаши Иран с по-сурови нападения в случай на отговор.

#размяна на удари #САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
1
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност"
2
Два американски военни самолета са на летището в София, министър...
Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник
3
Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник
Регионалният министър инспектира строителството на "Лот 4" на АМ "Хемус" в Плевенско
4
Регионалният министър инспектира строителството на "Лот...
Шеста нощ на руски атаки срещу Киев: Зеленски е разговарял с Уиткоф и Къшнър
5
Шеста нощ на руски атаки срещу Киев: Зеленски е разговарял с Уиткоф...
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна
6
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Близък изток

САЩ нанасят нови удари по цели в Иран
САЩ нанасят нови удари по цели в Иран
Военни действия: САЩ и Иран си размениха удари Военни действия: САЩ и Иран си размениха удари
Чете се за: 03:25 мин.
Издирват се 18 души край Северен Кипър след потъването на ферибот тип катамаран Издирват се 18 души край Северен Кипър след потъването на ферибот тип катамаран
Чете се за: 00:37 мин.
Нови удари между САЩ и Иран: Тръмп "разруши" остров Харг, оказа се видео, генерирано с изкуствен интелект Нови удари между САЩ и Иран: Тръмп "разруши" остров Харг, оказа се видео, генерирано с изкуствен интелект
Чете се за: 01:55 мин.
Размяна на удари между САЩ и Иран, цените на петрола тръгнаха нагоре Размяна на удари между САЩ и Иран, цените на петрола тръгнаха нагоре
Чете се за: 03:12 мин.
Американски удари срещу Иран, Техеран отговори с атаки срещу бази в Йордания Американски удари срещу Иран, Техеран отговори с атаки срещу бази в Йордания
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

В президентската надпревара: Кои са кандидатите за "Дондуков" 2 до момента?
В президентската надпревара: Кои са кандидатите за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Що е то агент-психотерапевт: Предложение за промени в Закона за ДАНС Що е то агент-психотерапевт: Предложение за промени в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Нови удари на САЩ срещу Иран: Техеран обяви начало на ответни обстрели Нови удари на САЩ срещу Иран: Техеран обяви начало на ответни обстрели
Чете се за: 01:05 мин.
По света
След диверсията на летището в Лайпциг през август: Германия обвини...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Двата американски военни самолети на столичното летище: Машините са...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бюджетният дефицит ще достигне 3 млрд. евро към края на август
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ