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Слънчево и горещо в сряда, но с валежи и гръмотевични бури в Югозападна България

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Снимка: БТА/Архив
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Утре ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно в Югозападна България, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Предупреждение от първа степен – жълт код, е в сила за област Благоевград.

На отделни места в североизточните райони също ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на морската вода е от 24° до 26°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Около и след обяд на места в планините в Югозападна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър.

На Балканите преди обяд ще е предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в централните райони на полуострова, ще превали и прегърми.

Валежи предстоят и у нас в петък. На много места в страната ще превали, като интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки ще има в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони.

В петък ще е ветровито, а в източната половина от страната все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. През почивните дни ще бъде слънчево.

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