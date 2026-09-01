Жана Тодорова: Най-тежко преживяхме загубата от Гърция

Капитанът на женския националния отбор на България Жана Тодорова коментира при завръщането на тима след отпадането от европейското първенство по волейбол, че много съжалява за загубата от Гърция. Тодорова каза още, че цел №1 пред този отбор е възможно най-бързо изчакване в Лигата на нациите.

„Още преди заминаването ни споделих, че целта ни е да излезем от групите на европейското първенство и то на по-добро от 4-о място, за да влезем в по-добрия поток и да избегнем отбора на Италия. За жалост мачът с Гърция беше препятствието за нас по пътя на нашата цел. Мисля, че беше напълно преодолим отбор. Може би този мач го преживяхме най-тежко на първенството, въпреки че нямаш много време за размисли и съжаления, но това беше мач, за който ме е яд", сподели Тодорова пред медиите при завръщането на отбора в София.

„Моята роля като капитан е след такава загуба емоциите да не надделяват, поне не за толкова дълъг период. Разбира се, ние сме хора, изживяваме го като всички българи, които са ни гледали“, добави националката.

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