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СДВР предотврати имотна измама с фалшиво завещание на починала през 2008 г. жена

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сдвр предотврати имотна измама фалшиво завещание починала 2008 жена
Снимка: БТА
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Имотна измама с фалшиво завещание на починала през 2008 година жена, предотврати СДВР. При специализираната операция са задържани 8 български граждани, като всеки от тях е имал различна роля в схемата. Трима от тях са с криминално минало.

Информация за готвената имотна измама е получена в Столична дирекция на вътрешните работи на 10 август.

Гл. комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "В резултат на това колегите от отдел "Икономическа полиция" задържат 8 граждани. 5 мъже и 3 жени."

За измамата групата е използвала фалшифицирано копие завещание за различни имоти в Козлодуй. То е било в полза на наследница на починалата жена, която е настанена в дом за социални грижи.

Гл. комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "През 2020 година въпросният извършител обявява самото завещание пред нотариус в град Враца. Веднага след получаването една част от земите ги продава на територията на град Козлодуй, а днес прави опити с това фалшиво завещание да продаде имот в центъра на град София."

През 2022 година полицията се усъмнява в законността на завещанието, а след образувано досъдебно производство се потвърждава, че то е фалшиво.

Гл. комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Предвид това, че наказанието, в случая, за това престъпление е под 3 години, разпоредбите на НК позволяват, предвиждат самото наказание да бъде заменено с налагане на административно наказание - в случая 1000 лв."

Трима от задържаните имат предишни криминални прояви.

Гл. комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Едно от лицата дори има проява и за предоставяне на неверни данни за ползване на средства на бюджета на ЕС и са осъждани през различни години назад във времето."

От началото на годината от СДВР са предотвратили 3 опита за имотни измами на територията на София.

Снимки: БТА

По темата работи Яна Тодорова.

#СДВР #имоти #измама

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