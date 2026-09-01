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До две години и половина „Хемус“ може да стигне до Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
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Снимка: БТА
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Очаква се до две години и половина автомагистрала „Хемус“ да бъде завършена до Велико Търново. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков, който днес инспектира строителството на четвъртия лот между Плевен и Летница. В края на август Софийската градска прокуратура започна разследване за незаконно строителство в участъка и днес бе направена проверка на изградените до момента съоръжения.

Строителството на дългата 27 километра отсечка е започнало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж. Авансово са били дадени над 70 милиона лева на строителния консорциум чрез ин хаус договори за доставка на материали и наем на механизация.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Една от причините за днешната ми проверка е, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасяне от мен като регионален министър на изменение в Закона за устройство на територията, така че да можем всички тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето, да намерят своето законово решение.“

От започнатите досега лотове най-изостанал е вторият, който покрива участъка от Дерманци до Каленик. Въпреки откритите проблеми, вече е поставен срок за завършване на трасето до Велико Търново.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Важното за нас, важното за хората е, че магистрала „Хемус“ съвсем скоро ще започне да се строи на други обороти. Търсим вариант съвсем скоро да направим, така че следващите две години и половина да стига до Велико Търново.“

Шофьорите в региона ежедневно карат по опасни и натоварени пътища, а в миналото са чували много обещания за изграждането на магистрали.

„Аз съм професионален шофьор от 60-та година – толкова бързо не може да стане. Пътищата много се натовариха.“

„Аз в седмицата поне веднъж пътувам до град Русе и търся алтернативни пътища, защото е някакъв кошмар. Би било добре да стане – не само лично за мен, но и за всички и целия регион.“

Снимки: БТА

Сред плановете на правителството е и разширяване на автомагистрала „Тракия“, а в ход вече е строителството на тази между Русе и Велико Търново.

#министър Иван Шишков # АМ "Хемус" #Велико Търново

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