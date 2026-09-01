Демерджиев във „Фронтекс“: България може да даде модел за охрана на външните граници на ЕС

На среща във "Фронтекс" българският вътрешен министър Иван Демерджиев е подчертал, че сигурността и охраната на българските граници може да бъде модел за целия Европейски съюз.



Шефът на Европейската агенция за гранична охрана Ханс Лйтенс и Иван Демерджиев са единни, че "Фронтекс" трябва да подкрепя още по-активно държавите членки в борбата с нелегалната миграция и новите заплахи за сигурността.

Според Демерджиев трябва да има единен стандарт за сигурност на външните граници, който да работи в полза на целия Европейски съюз. В рамките на съвместна операция "България 2026" по външните граници на страната са разположени 160 служители от постоянния корпус на Агенцията.