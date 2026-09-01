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Протестите на превозвачите от Западните Балкани: Трябва да се намери прагматично решение за ограничения престой

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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протестите превозвачите западните балкани намери прагматично решение ограничения престой
Снимка: БТА
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Европейската комисия смята, че трябва да се намери прагматично решение на проблема с ограничения престой на превозвачи от трети страни в Шенген. Шофьори на камиони протестираха в страните от Западните Балкани с искане този въпрос да се реши. Те заплашиха с блокади по границите на 14-ти септември, ако исканията им не бъдат изпълнени.

Системата за достъп до Шенген допринася значително за сигурността на Европейския съюз. Тя регистрира граждани от страни извън съюза при влизане и излизане, предимството й е очевидно, коментира днес говорител на Европейската комисия. Той отговори на въпрос за протестите на шофьорите на камиони от Западните Балкани.

Маркус Ламерт, говорител на ЕК: „Следим отблизо ситуацията и сме в контакт с нашите партньори в региона. Наясно сме, че за редица професионални шофьори от трети страни, не е достатъчен достъп до Шенген от 90 дни в рамките на 180. Това включва не само шофьори, но и професии с висока мобилност, като атлети и артисти на турнета. Но това решение касае и местните закони и двустранните спогодби и трябва да се намери прагматично решение според настоящите общи правила за Шенген - например да се прилагат дългосрочни визи или разрешения за престой .“

Няколкостотин превозвачи протестираха в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред сградите на делегациите на Европейския съюз в тези столици заради строгите правила на престой в Шенгенското пространство. Проблемът е максимално разрешеният престой от 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Неджо Мандич, президент на Сръбската асоциация за международен транспорт: "Шофьорите, които са изчерпали разрешения си брой дни, нямат право да пътуват, тъй като или ще бъдат върнати обратно на границата, или, ако я преминат, ще бъдат арестувани и депортирани.“

Ние не сме туристи или мигранти казват шофьорите и заплашиха с нови блокади.

Джорджие Лешняк, президент на Асоциацията на превозвачите на Черна гора: „Ако не се намери решение, в координация със страните от Западните Балкани на 14 септември всички ще спрат на границите, на товарните терминали, към Европейския съюз.“

Такива блокади имаше в края на януари. Те продължиха пет дни и бяха прекратени, след като Европейската комисия се ангажира да проучи нови правила за удължен краткосрочен престой за някои категории професионалисти от трети страни.

#превозвачи #Европа #Европейска комисия #протести

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