Слънчево време, с валежи, гръмотевици и градушки на места

През нощта ще бъде предимно ясно. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на североизток ще има краткотрайни валежи, интензивни с гръмотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България, през нощта срещу петък явленията ще достигнат и североизточните райони.

В петък ще е ветровито, с променлива облачност, по-често да слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27° и 32°. През нощта срещу събота ще се изясни и в през почивните дни ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне. Минималните температури в събота ще са по-ниски, дневните ще започнат да се повишават и в неделя отново ще са между 31° и 36°.

В началото на следващата седмица ще се задържи предимно слънчево и горещо. Сутринта на места по Черноморието ще има ниска облачност, а в следобедните часове над Западна България – купеста, но само на отделни места в планините е възможно да превали.