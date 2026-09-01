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Три благоевградски села искат да преминат административно към Община Симитли

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 02:37 мин.
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Снимка: БНТ
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Три села от Община Благоевград заявиха намерение да се отделят от нея и да преминат административно към Община Симитли. Искането им е провокирано от липсата на достатъчно инвестиции в селата и системно неглижиране на проблемите им.

От години пътищата и тротоарите в селата Изгрев, Церово и Покровник се разпадат, въпреки че млади хора все по-често се заселват в тях.

– Искаме повече за селото, ама нищо не се прави от години. Кал до ушите, като завали дъжд, площадки за децата, където да се развиват, да играят и т.н. няма.

– Нищо, една улица се направи 1971 година и това е – това е площад, една уличка 20 метра, свлякла се е половината материал, абе тури една стеничка бе, асфалтирай я. Това е престъпление, най-близкото село до града най-мърляво.

Местните се надяват нещата да се променят, ако преминат към Община Симитли.

– По-добре е там си станаха европейски селата, след като нашите кемтове не правят нищо, надяваме се поне някой друг кмет от друг град да направи.

Недко Ангелов – кмет на Покровник: "Ето една улица, която е от 30 години без канализация тука в центъра на селото, имаме още водопроводи за подмяна. 80 процента от улиците са на земна основа, искаме да се благоустроят по някакъв начин."

Обяснението от Община Благоевград.

Методи Байкушев, кмет на община Благоевград: "От 14 общини само Благоевград не е в селските райони, и там има двойно на парите, които ние получаваме по целевата капиталова програма от държавния бюджет. Така, че там наистина има средства за селските райони и то включително за тротоари и улици. И от там се получават тези пари, това е истината."

Недко Ангелов – кмет на Покровник: "Община Симитли може да кандидатства по програмите за развитие на селските райони и ако това е варианта да се развиваме и ние, може би е по-добре да отидем там."

За да преминат към друга община в селата трябва да се проведе референдум, след което предложението да се гласува и от Общинският съвет в Благоевград.

#благоевградски села #община Симитли

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