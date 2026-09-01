Проверка на лот 4 на АМ "Хемус": Регионалният министър Иван Шишков инспектира трасето край Плевен

Регионалният министър инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала "Хемус" между Плевен и Летница.

Иван Шишков провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване, тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.

За отсечката са били дадени авансово над 70 милиона лева на строителния консорциум чрез ин хаус договори за доставка на материали и наем на механизация. Търси се начин как изграденото до момента да бъде узаконено.