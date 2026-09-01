Проверка на лот 4 на АМ "Хемус": Регионалният министър Иван Шишков инспектира трасето край Плевен

Регионалният министър инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала "Хемус" между Плевен и Летница.
Иван Шишков провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване, тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
За отсечката са били дадени авансово над 70 милиона лева на строителния консорциум чрез ин хаус договори за доставка на материали и наем на механизация. Търси се начин как изграденото до момента да бъде узаконено.
Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Една от причините за днешната ми проверка е, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасяне от мен като регионален министър на изменение в закона за устройство на територията, така че да можем всички тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето да намерят своето законово решение."