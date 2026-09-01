Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания

Сменят ръководството на инвестиционната компания за детска болница. Справка в Търговския регистър показва, че здравният министър е освободила борда на дружеството в петък.

Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране на детската болница заради жалба за нарушения в изискванията към кандидатите. Вътрешният одит на Министерството на здравеопазването потвърди проблемите.

На мястото на изпълнителния директор Десислава Малинова застава Елена Пенева-Златкова. Тя вече е била на този пост през 2022 г., назначена от служебния министър Меджидиев. Година по-късно е освободена от министър Хинков. Новото ръководство на компанията още не е вписано в Търговския регистър.