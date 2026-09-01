БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в...
Чете се за: 02:45 мин.
Два американски военни самолета са на летището в София,...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

На мястото на изпълнителния директор Десислава Малинова застава Елена Пенева-Златкова

Снимка: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сменят ръководството на инвестиционната компания за детска болница. Справка в Търговския регистър показва, че здравният министър е освободила борда на дружеството в петък.

Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране на детската болница заради жалба за нарушения в изискванията към кандидатите. Вътрешният одит на Министерството на здравеопазването потвърди проблемите.

На мястото на изпълнителния директор Десислава Малинова застава Елена Пенева-Златкова. Тя вече е била на този пост през 2022 г., назначена от служебния министър Меджидиев. Година по-късно е освободена от министър Хинков. Новото ръководство на компанията още не е вписано в Търговския регистър.

#инвестиционна компания #борд #ръководство #МЗ #детска болница

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
1
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около Великден и Гергьовден
2
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около...
Куче нападна и уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора
3
Куче нападна и уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора
Граждани протестираха в София в подкрепа на Ива Михайлова
4
Граждани протестираха в София в подкрепа на Ива Михайлова
Съдът в Кочани изслуша и последния свидетел по делото на Ива Михайлова - полицаят не е видял момента на катастрофата
5
Съдът в Кочани изслуша и последния свидетел по делото на Ива...
Труп на бебе е открито на сметището за отпадъци в село Шишманци
6
Труп на бебе е открито на сметището за отпадъци в село Шишманци

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Общество

Пенсионната реформа: Динамичен, консервативен или балансиран - кой тип подфонд да изберем?
Пенсионната реформа: Динамичен, консервативен или балансиран - кой тип подфонд да изберем?
Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник
Чете се за: 02:15 мин.
Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не търси съдействие от граждани под формата на пари Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не търси съдействие от граждани под формата на пари
Чете се за: 03:52 мин.
Каква е равносметката на хотелиерите в края на летния туристически сезон? Каква е равносметката на хотелиерите в края на летния туристически сезон?
Чете се за: 02:15 мин.
Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб
Чете се за: 00:50 мин.
Ще бъде ли променена формулата на делегираните бюджети в образованието? Ще бъде ли променена формулата на делегираните бюджети в образованието?
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност" Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000 (СНИМКИ) Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000 (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
Азия
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Бургазлиев не е...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до...
Чете се за: 06:45 мин.
По света
Зеленски: Путин все още иска война
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Нов парк с площ 17 дка изграждат в столичния квартал...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ