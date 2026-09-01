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Пенсионната реформа: Динамичен, консервативен или балансиран - кой тип подфонд да изберем?

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От днес до 30 ноември осигурените в универсалните пенсионни фондове могат да изберат в кой подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства. Новите правила влизат в сила от 1 януари 2027 година и предвиждат три типа подфондове – динамичен, балансиран и консервативен. В "Денят започва" Евелина Милтенова – председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване обясни каква е разликата.

Според възрастта средствата ще бъдат разпределяни съответно в динамичен подфонд за хора до 50 години, балансиран за тези между 50 и 62 години и консервативен – за хората в последните три години преди пенсиониране.

Евелина Милтенова – председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: „Това, което ще се случи от януари 2027 година, е, че ще влязат в сила три подфонда – един динамичен, един балансиран и един консервативен. Самите клиенти и осигурени лица ще бъдат разпределени според тяхната възраст, до 50 г. в по-динамичен, между 50 и 62 г. в балансирания и три години преди пенсия - в консервативен фонд."

Изборът на подфонд не е задължителен. Ако осигуреният не направи такъв, от началото на 2027 година ще бъде разпределен служебно според възрастта си. Единственото ограничение е за хората в последните три години преди пенсиониране, които задължително ще бъдат насочени към консервативния подфонд.

От пенсионно-осигурителния сектор уверяват, че средствата на осигурените са защитени, независимо от избрания подфонд.

Евелина Милтенова – председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: „Категорично няма шанс за загубване на парите. Всички натрупани вноски са абсолютно защитени и гарантирани. Те са лични, наследяеми и никой не може да ги вземе, каквото и да се случи.“

При динамичния подфонд се предвиждат по-рискови инвестиции, но и по-голям потенциал за доходност. Идеята е младите хора да разполагат с по-дълъг инвестиционен хоризонт и да могат да компенсират евентуалните пазарни колебания във времето.

Осигурените ще могат да променят избора си. Това ще бъде възможно веднъж на 12 месеца, като ще могат да сменят както подфонда, така и пенсионното дружество.

Информация за натрупаните средства и пенсионното дружество, в което се осигурява даден човек, може да бъде получена чрез Националната агенция за приходите. Инвестиционните политики на отделните пенсионни дружества вече се публикуват на техните интернет страници, а изборът на подфонд се заявява пред съответното пенсионно дружество.

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване призовават хората да се информират за средствата си и възможностите, които новата система предоставя.

Евелина Милтенова – председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: „Изключително апелирам сега, през тези месеци, всички да обърнат внимание, да разберат къде са, ако не са го направили до момента.“

По данни на сектора във втория пенсионен стълб вече са натрупани близо 17 милиарда евро. Само за последните три години и половина доходността е допринесла за около 3 милиарда и половина евро от тази сума.

Вижте целия разговор във видеото.

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