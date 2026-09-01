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ЕС обсъжда подкрепата за Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Помощта за Украйна ще бъде във фокуса на неформална среща на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз.

В дневния ред на срещата във формат „Гимних“ са включени още космическата дейност в областта на сигурността и отбраната, ситуацията в Ливан и морската сигурност.

Утре към разговорите в ирландския град Уиклоу ще се присъединят и министрите на външните работи. С нарастването на финансовите нужди на Киев се очаква отново да бъде повдигнат въпросът за използването на замразените в Европа руски активи на стойност около 210 милиарда евро.

Министрите ще обсъдят и налагането на допълнителни санкции срещу Москва.

#войната в Украйна #помощ #киев #ЕС

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