Американският министър на сухопътните войски Дан Дрискол подаде оставка след само 18 месеца на поста.

Ако бъде одобрено, напускането на Дрискол ще бъде поредното на висш военен от администрацията на Доналд Тръмп. Причина за него не беше оповестена. Бившият ветеран от Ирак е състудент, приятел и бивш съветник на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Но в пресата се появиха многобройни съобщения за обтегнатите му отношения с министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Като министър на сухопътните войски Дрискол отговаряше за обучението и оборудването на войниците. Той доби популярност извън Пентагона като преговарящ за решаването на конфликта между Русия и Украйна – роля, нетипична за поста, който заемаше.