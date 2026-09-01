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Регионалният министър инспектира строителството на "Лот 4" на АМ "Хемус" в Плевенско

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министър иван шишков продължението дюлинския проход завършен края годината
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Регионалният министър Иван Шишков ще провери строителството по трасето на "Лот 4" от автомагистрала „Хемус“, на територията на област Плевен.

В края на август Софийската градска прокуратура започна разследване именно за строителството на четвъртия участък на магистралата от Плевен до Летница. Още през 2021 г. стана ясно, че за отсечката са дадени авансово над 70 милиона лева на „Автомагистрали Хемус“ АД, по станалите известни ин хаус договори за доставка на материали и наем на механизация. А започнатото строителство беше без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж. За което все още няма решение – как да бъде узаконено.

#Иван Шишков # АМ "Хемус" #регионален министър

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