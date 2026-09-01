Андрей Гюров и Георги Кандев официално ще се включат в президентската надпревара

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара.

Официалното представяне на номинациите им като кандидатпрезидентска двойка ще бъде в Гоце Делчев.

Очаква се инициативен комитет да издигне кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вицепрезидент.

Подкрепа за тях вече заявиха две парламентарни формации – „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември.