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Андрей Гюров и Георги Кандев официално ще се включат в президентската надпревара

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президентският вот йотова обявява вицепрезидента следващата седмица обзор
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Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара.

Официалното представяне на номинациите им като кандидатпрезидентска двойка ще бъде в Гоце Делчев.

Очаква се инициативен комитет да издигне кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вицепрезидент.

Подкрепа за тях вече заявиха две парламентарни формации – „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември.

#Георги Кандев #Андрей Гюров #избори за президент #президентски избори

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