Жеги до 36° и опасност от бури и градушки, следва рязко захлаждане

През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°. Атмосферното налягане е и ще се задържи близко до средното за септември.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето на морето ще е 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

В северната половина от континента под влияние на области на ниско атмосферно налягане ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на много места в Прибалтика и в отделни райони на Финландия и Европейска Русия – и с гръмотевици. На юг ще преобладава слънчево време с по-значителни временни увеличения на облачността в района на Алпите, където ще има краткотрайни следобедни валежи. Купеста облачност ще се развива над отделни райони на Испания и Италия, но ще остава без валежи. Температурната аномалия ще е най-голяма в централната част на Средиземноморието.

Над Балканите ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има над планинските райони в югозападната част от полуострова и в Карпатите, където ще превали краткотраен дъжд. В по-голямата част от полуострова температурите ще започнат да се нормализират.

В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северозападният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки.

Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26° и 31°. В петък ще е ветровито, с променлива облачност, но краткотрайни валежи ще има на малко места, главно в източните и планинските райони. През нощта срещу събота ще се изясни и в събота ще бъде слънчево. В Югозападна България северозападният вятър ще отслабне, на места и ще стихне, и сутринта на отделни места в котловините и по речните долини ще се образува краткотрайна мъгла. Минималните температури ще са по-ниски, дневните ще започнат да се повишават. В неделя също ще е предимно слънчево, около и след пладне горещо. Над Източна България и планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър отново временно ще се усили.