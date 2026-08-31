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В сряда започва кинофестивалът във Венеция

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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сряда започва кинофестивалът венеция
Снимка: БТА
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Текат последни подготвителни работи за откриването на престижния Венециански кинофестивал.

Той се провежда на остров с дължина 11 километра, наречен Лидо, който се намира на около 20 минути път с ферибот. Това е 83-то му издание. За голямата награда „Златен лъв“ ще се състезават 21 филма. Председател на журито е американската актриса и режисьорка Маги Гиленхал. Очакват се множество звезди сред тях Джордж Клуни, Робърт Патинсън, Пенелопе Крус, Хавиер Бардем, Памела Андерсън. Кинофестивалът започва на 2-ри септември и продължава до 12-ти септември.

Снимки: БТА

#награда „Златен лъв“ #кинофестивал #Венеция

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