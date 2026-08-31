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Пожарът над Рилския манастир: Над 3 тона вода бяха излети от дрон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ Благоевград
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Снимка: БТА
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Топло време и риск от възникване на пожари за почти цяла България ще има и в утрешния ден. От институциите призовават хората да бъдат изключително внимателни. Картата на страната е оцветена почти изцяло в червено. Локализиран е пожарът над Рилския манастир. Там за първи път в България – товарен дрон помогна директно в гасенето на огъня. Хора не успяха да стигнат до пожара над Рилския манастир, но дронът отиде, направи над 50 полета и изля около 3 тона вода. Машината полетя над огъня в местността „Зъл камък“ над Рилския манастир – стръмен и непроходим скалист терен, недостъпен за пожарникари, доброволци и тежка техника.

Димитър Димитров: „В нашето село, възрастните хора казват на зла скала – зъл дрон. За разлика от хеликоптерите, които на такава надморска височина не могат да спрат и да висят на едно място, за да пуснат прецизно водата, този дрон може да спре в една точка, да се прицелим много прецизно, отчитайки посоката и скоростта на вятъра. И почти всеки път успяваме да уцелим това дърво, което гори.“

С всяко излитане машината пренася около 70 литра вода. И за два дни излива повече от три тона. След направения оглед изглежда един дънер, който е паднал косо, той гори. Пожарникари, доброволци и служители на Югозападното държавно предприятие осигуряват работата на дрона.

Наско Васев, РДПБЗН-Кюстендил: „Ние осигуряваме логистичната му подкрепа с водоснабдяване от Рилска река, с мотопомпа, съд за вода. Зареждаме дрона и с него успяваме да подадем в това труднодостъпно място вода за гасене. Пожарът е почти вече локализиран.“

Товарният дрон е закупен преди две години, но досега е използван само за доставка на пожарогасители и оборудване при пожари.

Димитър Димитров: „За пръв път гасим директно, защото там където гасим, няма как да доставим нещо на някого.“

Вече 15 години неформалната пожарна бригада на Димитър Димитров помага в гасенето на горски пожари.

Димитър Димитров: „Непрекъснато виждам и анализирам какво липсва и закупувам това, което липса. И по тази причина ние разполагаме с товарни дронове, с амфибии, с всякаква техника за гасене на пожари.“

Дронът не замени пожарникарите. Не замени и доброволците, но показа как технологиите могат да бъдат използвани там, където човешкият достъп е невъзможен.

#3 тона вода #над Рилския манастир #дрон #пожар

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