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Ще бъде ли променена формулата на делегираните бюджети в образованието?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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В рамките на година министерството на образованието и науката ще внесе промени във формулата "парите следват ученика" или в "делегираните бюджети". Това заяви министър Георги Вълчев, това потвърди и премиерът Румен Радев. Основанието - ще се търси не количество, а качеството в образованието. Възможно ли е това, какви са гледните точки и наистина ли е изчерпан моделът на делегираните бюджети, отговорите търсим в репортажа.

177-мо основно училище в село Световрачане има едва 107 ученици. Директорката му казва, че това е училището с най-малък делегиран бюджет в столицата. Тя е привърженичка на тезата, че финансирането на училищата трябва да се промени.

Клавдия Николова, директор на 177-мо ОУ, с. Световрачане: "Малките училища, каквото е моето, изпитват сериозен недостиг на средства, много по-трудно е да работиш, когато възможностите и средствата са малко. Само по себе си принципът "парите следват ученика" звучи справедливо, колкото повече ученици, толкова повече средства, но според мен образованието не трябва да се обуславя изцяло на брой деца."

Клавдия Николова казва, че трябва да се вземат предвид още - поддръжката на голямата сграда, нужните средства за ток и парно, за охрана, за специалисти, които да се грижат за 13-те деца със специални образователни потребности и за децата, за които българският език не е майчин.

Клавдия Николова, директор на 177-мо ОУ, с. Световрачане: "Този модел "парите следват ученика" просто трябва да се допълни с това какви потребности имат децата в конкретното училище."

Диян Стаматов, който е директор на голямо столично училище смята, че не бива да се бърза с промяна на "делегираните бюджети".

Диян Стаматов, директор на 119-то СУ:"Системата на делегираните бюджети е изключително прецизна и много справедлива. Това, че има демографски срив е така, но той не може да бъде коригиран със системата на делегираните бюджети. По-скоро би могло да се помисли за допълнителен компонент за малките училища, но не трябва да забравяме, че в момента над 20 са компонентите в самия делегиран бюджет."

Чрез тях се дават средства за уязвими групи, за отдалеченост, за защитени и обединени училища и т.н., които изглаждат несправедливостите, смята Стаматов. Според синдикалиста Юлиан Петров "делегираните бюджети" също са нещо позитивно, случило се през последните години.

Юлиан Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа": "Нека не забравяме главната тема- колко са парите за образование, защото тия пари, ако са малко няма как с преразпределение и със всички тези формули те да станат повече. Ако парите стават по-малко, по-скоро този разговор е да оправдаем намаляването на средствата."

Едно е ясно - ако има промяна, то тя може да се случи само след сериозен дебат между директорите на училища, синдикатите и министерството.

#формула #делегирани бюджети #образование

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