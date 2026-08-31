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Недостиг на кръв във Варна: От кръвния център призовават хората с редки групи да дарят

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Кръвният център във Варна призовава кръводарители с редките кръвни групи А-отрицателна и АВ-отрицателна да дарят кръв. Това е необходимо, за да се осигурят нужните запаси от тези кръвни групи. Миналата година у нас са извършени близо 200 хиляди кръводарявания. Само 18% от тях са доброволни. Останалите над 80 на 100 са от хора, които даряват кръв за близък човек, приет в болница. Петър Живков редовно дарява кръв. Когато днес дошъл в кръвния център, разбрал, че има мъж, който се нуждае от помощ.

Петър Живков, кръводарител: „Наскоро имаше инцидент, сериозен пожар в един автосервиз и човекът е пострадал. Дори не му помня името, нито го познавам, но има нужда. Аз така или иначе идвам да дарявам и по-добре да свършим някаква полезна работа.”

И, въпреки че, не е с една от редките кръвни групи, Петър вярва, че всяка дарена капка е важна и може да спаси човешки живот.

Петър Живков: „Това е дълг на всеки здрав гражданин, на всяка една държава, защото няма откъде другаде да се вземе кръвта и кръвните продукти.“

От Кръвния център във Варна казаха, че само за няколко дни двама дарители с кръвна група А-отрицателна са се отзовали на призива, но се търсят и кръводарители с рядката група АБ–отрицателна.

д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ-Варна: „Разбира се, че имаме резерв, но сме преценили, че той няма да е достатъчен, ако се появят още спешни случаи.“

Вероятно на всеки от нас се е случвало да търси кръводарители за операция на свой близък. От здравното министерство уточняват, че призивът на болниците за доброволно съдействие на близките за намиране на кръводарители не бива да се превръща в задължително условие за лечение.

Петър Живков, кръводарител: „Според мен, редно е да бъде работа на болниците, защото близките изпадат в неприятни ситуации, когато търсят за свой близък, който има нужда.”

Здравното министерство ще организира среща с всички заинтересовани страни за изработването на обща стратегия за решаване на проблема с недостига на кръв и кръвни продукти.

#да дарят #редки групи #на кръв #Кръвен център #недостиг #Варна

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