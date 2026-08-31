Кандидатурата на Андрей Гюров: От „Да, България!“ отговориха на критиките на ГЕРБ

Ден преди очакваното обявяване на кандидатурата на Андрей Гюров за президент, от „Да, България“ я определиха като добра новина. Тe отговориха на вчерашните критики от ГЕРБ, откъдето поставиха под съмнение подкрепата за Гюров сред десните избиратели.

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България”: „Чуваме всевъзможни опити да бъде атакувана кандидатурата на Андрей Гюров, още преди тя да стане факт. Това намираме за безотговорно. Смятам, че ГЕРБ особено, като най-голямата партия, която твърди, че е дясна, или поне казва, че сега се връщали вече към десните си корени, че трябва най-накрая да спрем политическите партии като цяло, не само ГЕРБ, да пречим на избирателите да вземат правилното решение.“

Ивайло Мирчев, съпредседател „Да, България“: „Единственият в момента, който играе за Йотова, за съжаление е Бойко Борисов. И нямам обяснение защо го прави. Няма обяснение и пред собствените му избиратели и пред всички българи. Защото по този начин, или издигайки слаб кандидат той работи за трети мандат на Радев.“

Снимки: БТА