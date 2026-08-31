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Среща Путин - Си Дзинпин: В Киргизстан се събраха лидерите от Шос

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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среща путин дзинпин киргизстан събраха лидерите шос
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Русия предложи на Китай постоянен безвизов режим. Владимир Путин и Си Дзинпин се срещнаха в столицата на Киргизстан, Бишкек, в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество.

Двамата са обсъдили войната в Украйна, но това не е била основната тема на разговорите им, съобщиха от Кремъл. Регионалният блок, който цели да е противовес на Запада, събра на едно място лидерите на Русия, Китай, Турция, Индия и Иран в Киргизстан за двудневна среща на върха. Това е втората среща между лидерите на двете страни за тази година, а в края на септември се очаква и среща на върха между Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

#Шос #Путин-Си Дзинпин #лидерите #Киргизстан #среща

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