До 30 ноември избираме динамичен, балансиран или консервативен подфонд за втора пенсия

35% от българите не знаят, че 5 на 100 от осигурителния им доход постъпват в лична партида и се натрупват, както и че могат да бъдат наследени. Това показва проучване на агенция „Тренд“, възложено от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Данните идват ден преди началото на кампанията за избор на подфонд за допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Избор можем да направим до 30 ноември.

Въвеждането на мултифондовия модел у нас цели постигането на по-висока доходност на партидите по т. нар. втора пенсия.

доц.Жеко Милев университетски преподавател: "Основната цел е да се повиши доходността, която се натрупва към датата на пенсиониране. По-младите имат дълъг инвестиционен хоризонт съответно могат да поемат по-висок риск и да очакват по-висока доходност."

Осигурените трябва да решат до края на ноември какъв подфонд избират - динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Изследването на "Тренд" показва, че българите имат базова представа за начина за работата на пенсионната система.

Половината от запитаните знаят в кой фонд се осигуряват. Спрямо 27 на сто, които не знаят.

"Точно тези дни мислех да отида и да се поинтересувам и за пенсията защото вече съм в такава възраст." "Знам, къде е, знам кой е. Четох, но в това още не съм се задълбочил, както всяко нововъдение в България чакам да минат 6 месеца, да се изглади, да се избистри и тогава ще започна да навлизам в темата."

Работодателите продкрепят реформата.

Милен Марков, консултант към Асоциацията на индустриалния капитал в България:"С този модел се повишава отговорността на осигурените лица, които трябва да вземат информирано решение и да има по-сериозно отношениекъм средствата по партидите им, тъй като стават все повече и хората, които сеотнасят сериозно към своите спестявания ще имат и по-добри резултати в бъдеще."

Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027-ма.