Добър край: У нас се прибра българката, която се издирваше след наводненията в Непал и Тибет

Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външното ни министерство. Жената е в добро състояние.

От външно съобщиха още, че другата българка - Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване.

Повече от година Наталия Михайлова планира пътуването си до планината Кайлаш. Заминава на 13 август, първо за Катманду и оттам към Тибет. Водното бедствие се случва в деня, в който пътува към граничния пункт, от който вече няма и следа. Така тя се оказва блокирана в Тибет. Съпругът й, който я чака в България търси съдействието на посолството ни в Пекин.

Танчо Михайлов, съпруг на Наталия: "Неизвестното беше от къде ще преминат, за да стигнат до Катманду. Там не навсякъде мобилните телефони работят, интернет има на много малко места, така че ние с нея през цялото време си поддържахме връзка, не беше постоянна връзката, а когато тя имаше обхват и съответно интернет."

Туристическата група, с която Наталия пътува, е от 70 души, повечето индийци. Докато се чака реакцията на китайските власти, организаторите на пътуването измислят алтернативен маршрут и тя успява да стигне до Катманду. Вчера Наталия се е прибрала в България.

Танчо Михайлов, съпруг на Наталия: "Чисто емоционално напълно нормално се чувства, но физически просто ще й трябва време да се възстанови. Две седмици са били на височини от порядъка на 4000-5000 метра. Вчера, на 30, тя летя с полет от Катманду през Истанбул до София."

В четвъртък се очаква в България да се върне и туристическата група от 15 души.



