МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние

Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от Външното ни министерство. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят.

От МВнР съобщиха още, че другата българка - Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване.

Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението миналата седмица. Жертвите на приливната вълна вече са над 900.

Предполага се, че има оцелели в тунели на водноелектрическите централи в района. Екипи, включително от Индия и Китай, се опитват да влязат в контакт, но към момента без успех.

Над 4200 души все още са в неизвестност, голяма част от тях са работници във водноелектрическите обекти в Непал.

Местните власти разрешиха на хората да се върнат в част от засегнатите от бедствието райони. През изминалите дни няколко пъти издирвателно-спасителните операции спираха заради поройните дъждове.