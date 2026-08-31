Спасителни екипи от Непал и Тибет засилват усилията си да освободят стотици оцелели в тунели на водноелектрическите централи

Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението през миналата седмица. Жертвите на приливната вълна вече са над 900.

Предполага се, че има оцелели в тунели на водноелектрическите централи в района. Екипи, включително от Индия и Китай, се опитват да влязат в контакт, но към момента без успех.

Над 2500 души все още са в неизвестност, голяма част от тях са работници във водноелектрическите обекти в Непал. Жертвите на приливната вълна вече са над 790. Местните власти разрешиха на хората да се върнат в част от засегнатите от бедствието райони. През изминалите дни няколко пъти издирвателно-спасителните операции спираха зарари поройнте дъждове.