Размяна на удари между САЩ и Иран, цените на петрола тръгнаха нагоре

Съединените щати атакуваха Иран за първи път от повече от месец. Иранската страна отговори с удари по американски военни бази в региона. Според президента на Иран - Масуд Пезешкиан, Техеран не иска война, но е готов на "решителен отговор". Малко след размяната на ударите цените на петрола скочиха с над 2%.

Според Централното военно командване на Съединените щати са поразени две пускови установки на остров Ларак. Той се намира много близо до ключовото пристанище Бандар Абас и точно на Ормузкия проток. Според Вашингтон ударите са отговор на пряка заплаха за пролива.

Централно командване на въоръжените сили на САЩ: "Американските военни сили предприеха ограничен, прецизен удар срещу Иранската революционна гвардия и отрядите за миниране, представляващи пряка заплаха за Ормузкия проток. Иран създаде заплаха и американските военни я елиминираха, за да защитят цивилните моряци, търговското корабоплаване и свободната търговия в световен мащаб."

Преди дни президентът Доналд Тръмп заяви, че Ормуз е изцяло разминиран и всеки опит отново да бъдат слагани мини ще бъде наказван. По данни на Иранската революционна гвардия, при последната американска атака са загинали най-малко двама души. В отговор иранските сили атакуваха американски бази в Йордания. По данни на местните власти са прихванати 8 ракети. Появи се информация, че удари има и по бази в ОАЕ, но от там не потвърдиха данните за прихванат дрон.

Иран не иска ескалация, но е готов да отговори, каза президентът Масуд Пезешкиан.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Ние не искаме война - това беше посланието ни досега. Но когато сме изправени пред агресивно поведение - няма да стоим - способни сме на решителен отговор. Нестабилност в този регион ще засегне всички и ще създаде сериозни проблеми. Нестабилността не е в интерес на никоя държава."

В социалната си мрежа президентът Доналд Тръмп публикува и видео, генерирано с изкуствен интелект, на атака срещу остров Харг - ключов енергиен център на Ислямската република. Официална информация за подобен удар няма. Харг се намира на около 660 км от атакувания от американците Ларак. Последните удари на Вашингтон по иранска територия бяха в края на юли, преговорите между Съединените щати и Иран продължават да са в патова ситуация.