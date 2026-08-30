Шест месеца война в Иран: Икономически и политически последици от кризата в Близкия изток

Навършват се шест месеца от началото на войната в Близкия изток, война, която все още е без ясен изход. Кризата е с тежка икономическа и политическа и най-вече хуманитарна цена. Според американска неправителствена организация загиналите в Иран са 3 636. Инфлацията там достига 90 процента. Жертвите в Ливан според местните власти са 4 324.

Цената на петрола няколко пъти надскочи психологическата граница от 100 долара за барел. Ръстът за 6 месеца е 25% и в момента сорта Брент се продава за около 90 долара спрямо 72 долара непосредствено преди войната. Ключовият Ормузки проток е блокиран, а подкрепата за американския президент Доналд Тръмп падна до ново дъно. Войната, която Доналд Тръмп нарече в началото „малка разходка“ няма да приключи толкова бързо. Военните удари взеха хиляди жертви, но Иран не се е предал и Вашингтон заложи на нов мощен икономически натиск.



Телевизионна водеща: „Министерството на външните работи определи прилагането на „икономически тероризъм“ срещу иранския народ като пример за държавен тероризъм и престъпление срещу човечеството.“

Икономиката на Ислямската република е свита, инфлацията там достига близо 90 процента. Техеран отговори на санкциите с двегодишен план за противодействие, но анализатори прогнозират трудно бъдеще.

Муханад Селум, Съвет на Близкия изток по глобални въпроси: „Иран очевидно може да се съпротивлява и може да оцелее след тези санкции, но не за дълго. Няма надежда за иранския народ, че близкото бъдеще ще му донесе някакво облекчение.“

Иранските противници на режима в Техеран подкрепят Тръмп.

Асал Пахлеван, иранска диаспора в Лос Анджелис: „Мисля, че правилното решение е на икономическо ниво. Това, което американците правят сега, ще проработи. Войната няма да проработи.“

Политически американският президент изглежда в безизходица и то преди важните междинни избори за Конгреса през ноември. Според проучване на Ройтерс/Ипсос неодобрението на Тръмп е стигнало 65 процента.

Алин Санкар, жител на Балтимор: „Наистина искам да стигнем до някаква обща основа, до повече единство и просто мир. Наистина бих искала мир.“

Съюзникът на Вашингтон е непреклонен спрямо Техеран. Бенямин Нетаняху също се надява на преизбиране през октомври.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Съмнявам се, че може да се постигне споразумение с тези диваци. Казвам ви: споразумение не може да се постигне.“

Войната разтърси световната икономика. Нарушаването на корабоплаването през Ормуз доведе до рязък скок на цените на петрола и породи опасения за глобален икономически спад. Въпреки това, според МВФ, световната икономика се справя с енергийната криза по-добре от очакваното. Резкият ръст на инвестициите в изкуствен интелект са компенсирали част от негативните последици от блокираните енергийни доставки.