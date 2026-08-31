Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали

Не се очакват валежи на 15 септември. Това съобщи в "Денят започва" гл. ас. д-р Красимир Стоев, синоптик в НИМХ.

"Повече валежи ще има до към 12 септември, а след това ще бъде по-сухо, антициклонално, с мъгли в равнините", уточни синоптикът.

Август изпращаме като един от най-топлите месеци това лято. На места температурите отново надхвърлиха 40 градуса, а средномесечните стойности са с до 3-4 градуса над климатичните норми.

„Изпращаме един доста топъл месец август“, обобщи гл. ас. д-р Красимир Стоев.

Месецът беше и сух за по-голямата част от страната. Изключение е Югозападна България, където на места валежите са надхвърлили 200% от месечната норма.

Последният ден на август ще бъде предимно слънчев, с максимални температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде по-прохладно – около 26-28 градуса. В следобедните часове са възможни краткотрайни валежи и гръмотевични бури главно в планините на Югозападна България.

В същото време остава изключително висок рискът от пожари в източната половина на страната и крайните северозападни райони.

„Днес и в следващите два дни изключително внимателни трябва да бъдат жителите на източната половина от страната, както и туристите, които са по тези места. Доста внимателни трябва да бъдем с работа с огън на открито“, предупреди Стоев.

В началото на септември времето ще остане горещо, с температури до 31-36 градуса. Във вторник и сряда обаче в западната и централната част на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, на места интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки.

В четвъртък се очаква преминаването на студен атмосферен фронт и временно понижение на температурите. След това през почивните дни отново ще има предимно слънчево време и постепенно затопляне.

Според предварителната прогноза септември също ще бъде по-топъл от нормалното.

„Средномесечните температури ще бъдат по-високи от климатичните норми, т.е. очакваме отново по-топъл септември“, каза синоптикът.

Месецът се очаква да бъде и по-сух. Най-ниските температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а към края на септември в западните райони са възможни стойности под 5 градуса и първи есенни слани.

Астрономическата есен ще настъпи на 23 септември в 3 часа и 5 минути.