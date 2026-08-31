На 2 септември ЦИК започва приема на документи за участие в президентския вот

На 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври, съобщиха от комисията

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9.30 ч. до 17.00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“ .

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17.00 ч. на 9 септември и се извършва по реда на Решение № 37-ПВР от 20 август 2026 г. https://www.cik.bg/bg/decisions/37/2026-08-20