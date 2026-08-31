Гийом Халдиман спечели третия етап от Обиколката на България

Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап от 73-ата Международна колоездачна обиколка на България. Той беше най-бърз по маршрута от Сливен до Павел баня с дължина 106,2 километра.

Етапът премина при изключително високо темпо, като състезателите изминаха дистанцията със средна скорост над 50 км/ч.

Халдиман стигна пръв до финала пред сградата на Община Павел баня. След швейцареца втори завърши италианецът Самуел Куаранта, а третото място зае французинът Еван Жулиен.

Въпреки успеха на Халдиман лидерството в генералното класиране не се промени. Михайло Столич от Сърбия запази жълтата фланелка и ще продължи като водач в следващия състезателен ден.

73-ото издание на Обиколката на България продължава във вторник с четвъртия етап. Колоездачите ще потеглят от Павел баня към Троян, като им предстои дистанция от 104,7 километра.