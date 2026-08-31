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Интензивен трафик в Кресненското дефиле, верижна катастрофа затрудни движението

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
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И днес задръстване в Кресненското дефиле. Каква е причината - Слави Илиев.

Намираме се в района на Кресненското дефиле, в участъка между Симитли и разклона за село Крупник.

Към този час трафикът е интензивен. Още от обяд се наблюдава увеличаване на броя на автомобилите, като най-сериозно е натоварването в посока Благоевград – Кресна.

Преминаването през участъка отнема повече време от обичайното. Една от причините за забавянето е катастрофа, която е станала след 13.00 часа с участието на четири автомобила. По първоначална информация инцидентът е станал вследствие на висока скорост и неспазване на дистанция.

Лек автомобил се е ударил в микробус, след което са били засегнати още една кола и товарен автомобил. При сблъсъка от товарният автомобил е паднала част от превозвания товар-арматура и желязо, които са се разпилели на пътното платно и допълнително са затруднили движението. Няма данни за пострадали при инцидента.

Особено важно е водачите да не предприемат рискови изпреварвания.

Кресненското дефиле е участък, в който пътната обстановка изисква повишено внимание – има множество завои, ограничена видимост и участъци, в които възможностите за изпреварване са ограничени. Затова и препоръката към шофьорите е да спазват дистанция, да се съобразяват с ограниченията и най-вече да не бързат.

#причини #задръстване #Кресна

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