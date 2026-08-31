Слънчев следобед, с превалявания и гръмотевици над планините в Западна България

В следобедните часове ще бъде слънчево, с превалявания и гръмотевици на места над планините в Западна България, като по-интензивни ще са явленията в югозападните планински райони. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София около 32°, по Черноморието от 27° до 28°. Ще духа слаб до умерен, източен вятър.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. На места в северозападните райони от страната ще превали и прегърми.

Утре ще е предимно слънчево, но над Западна и Централна България, на места ще има временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София – около 32°. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България и по Черноморието североизточен вятър.

Слънчево ще е и на морския бряг с максимални температури между 27° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-26°, а вълнението на морето ще е 3 бала.

В планините вятърът ще е до умерен, от северозапад. И там ще е слънчево, но около и след обяд, над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми.

В сряда ще е слънчево, с временно интензивни валежи и гръмотевици на места над планините, в Западна България. Ще превали и в североизточните райони.

Интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки ще има на много места и в четвъртък. Дневните температури ще се понижат и ще са между 26° и 31°.

В петък валежи ще има главно в източните и планинските райони.

В събота ще е слънчево. Минималните температури ще са по-ниски, а дневните ще започнат да се повишават.