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Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около Великден и Гергьовден

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предложение допълнителна ваканция догодина мон пита сливане почивните дни около великден
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Две дълги почивки през пролетта ще имат учениците – девет дни в началото на април - от 3 до 11 и десет около Великден и Гергьовден от 30 април до 9 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Графикът на учебното време е утвърден и публикуван на сайта на ведомството.

Оттам допълват, че са направили широко обсъждане, в това число и с предложени алтернативи, които родители, учители и заинтересовани страни са можели да дискутират.

"На база получените становища са направени финални промени, в които са отразени мнозинството от коментарите за елиминиране на накъсванията в обсъждане на възможностите за сливане около празници", пишат от образователното министерство.

Ето защо 5 май и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас.

Това позволява по-дълъг отдих около Великден и Деня на храбростта, като на практика учениците ще имат две по-продължителни почивки през пролетния период.

Всички подробности може давидите тук: https://www.mon.bg/news/uchebnata-godina-zapochva-na-15-septemvri-dve-dalgi-pochivki-sthe-ima-prez-proletta/

#ученици от 1 до 11 клас #девет дни #дълги пролетни ваканции #МОН #празници

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