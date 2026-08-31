Бюджетният дефицит се свива до 1,8% от БВП през юли

Бюджетният дефицит достига до 2,2 млрд. евро или 1,8% от брутния вътрешен продукт (БВП) към края на юли. Това показват данните на Министерството на финансите публикувани днес. Фискалният резерв е 8,5 млрд. евро като основна част от него е в БНБ.

За сравнение към края на юни, бюджетното салдо, тоест разликата между приходи и разходи, също беше отрицателна и достигаше до 1,9 на сто от БВП или 2,4 млрд. евро.

Прави впечатление, че има леко изоставане при изпълнението на приходите и разходите в бюджета като при разходите то е по-сериозно. Към края на юли те възлизат на 28,5 млрд. евро или 50,3% от заложените в бюджета. Година по-рано разходите са били с 10,1% по-ниски или 25,9 млрд. евро.

"Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г. и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план

за възстановяване и устойчивост, и други", обясняват от министерството на финансите.

Приходите към края на юли са 26,3 млрд. евро или 53,1% от годишните разчети. Те нарастват с 11,2 на сто в сравнение със същия период на миналата година.