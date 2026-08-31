"Всеки ден се чувствам по-зле": Разпитаха и последния свидетел по делото срещу Ива Михайлова в Кочани (ОБЗОР)

БНТ първа повдигна темата за момичето от Република Северна Македония, което не може да напуска родината си, след участие в катастрофа. В съдебната зала, в нейна подкрепа се събраха български народни представители от различни партии, а преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда. Демонстрация имаше и в София пред посолството на Република Северна Македония у нас.

В самия край на заседанието, извън протокола, Ива Михайлова се обърна към съда и попита, след като при последния отказ за лечение извън Република Северна Македония е поискано мнение на лекарски консилиум и тя е представила такъв от водещите лекари на болница "Майка Тереза", в който се казва, че тя може да бъде лекувана само извън територията на Република Северна Македония и след това ѝ е отказано лечение, какво друго трябва да представи, за да може да се лекува?

Прокурорът се обърна към нея и каза, че след като не е животозастрашаващо, няма да се получи такова разрешение.

Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до съда в Страсбург, защото се подготвя възможност да бъде подадена жалба по член 3 от Конвенцията за правата на човека, която е за нарушаване на личните свободи, правото на здраве и на личен живот. Едни от най-добрите български адвокати в момента работят по тази жалба.

Съдът в Страсбург би могъл да задължи местните власти да върнат на момичето паспорта за пътуване. Още повече, че тя е съдена за престъпление, което е по непредпазливост, а не умишлено. Има и чисто съдебно минало.

Повод заседанието да се отложи беше именно разпитът на вещото лице, което е правило по поръка на прокуратурата автотехническата експертиза за катастрофата.

Има изключително много неточности и непълноти в тази експертиза, като например, че не е измерено теглото на двата автомобила, които са се сблъскали, както не е отчетен и товарът на автомобила, който се е ударил с колата на Ива.

Адвокатите на Ива поискаха време, за да се запознаят подробно с тези непълноти, включително и неточно отбелязани следи от двата сблъскали се автомобила, за да могат да проведат по-добър разпит на това вещо лице. По тази причина делото беше отложено за 28 септември, когато ще бъдат изслушани още две вещи лица, които пък твърдят, че не Ива Михайлова е навлязла в насрещното движение. Техните експертизи доказват точно обратното, че автомобилът, идващ от Щип към Кочани, е навлязъл в платното на Ива и я е ударил там.

След 8 отказа да се лекува извън Северна Македония Ива Михайлова продължава да се надява на справедливост.

Ива Михайлова: "Всеки ден се чувствам по-зле. Представям много документи, но явно те не са им достатъчни."

Днес беше разпитан и последният свидетел. Полицаят, който е ръководил екипа на униформени, спирали за проверка автомобилите, идващи от Щип към Кочани, твърди, че не е видял момента на катастрофата, а само е чул звука от сблъсъка между двете коли. Заявява още, че спирали колите за проверка, така че да не пречат на движението. Пред медиите избра да мълчи.

Прокурорът по делото поиска медиите да не снимат в залата. Мотивира се с твърдението, че екипът ни е снимал показанията на Дейвид Кръстов, единствения свидетел видял сблъсъка. Според него колата на Ива е ударена в нейната лента.

Дейвид даде интервю за "По света и у нас", но извън съдебната зала и след като даде показания по делото. Днес на делото присъстваха и депутати от 4 формации в българския парламент.

Борислав Георгиев, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": "Въпросът е в едно младо момиче, една българка, която тенденциозно е държана тук в град Кочани. Не ѝ дават да дойде в България. Видяхме всички тенденциозното на съда в Кочани, така че тенденцията е просто - държат я тук като заложник." Георг Георгиев, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Нашето присъствие тук е по една много важна причина - да гарантираме на тази млада жена правото на адекватно здравеопазване и това, че нейните граждански права и интереси ще бъдат защитени." Елисавета Белобрадова, народен представител от ПГ на "Демократична България": "Ние сме тук основно, за да гарантираме, че Ива Михайлова ще получи справедлив процес, че ще бъдат защитени всичките ѝ човешки права и изобщо, че Република Северна Македония, която е част от преговорния процес, ще осигури справедлив процес." Ангел Георгиев, народен представител от ПГ на "Възраждане": "Това, което виждаме от страна на прокуратурата, е една тенденциозност, виждаме, че на моменти прокурорът се опитва да води делото все едно е съдия и прокурор едновременно. А той не е съдия."

Ива получи подкрепа и от хора в Кочани, които дойдоха на протест пред съда, преди началото на делото.

„Гласността е нашето най-силно оръжие. Искаме да дадем гласност, за да има честен процес.“ „Не е тайна, че има съмнения за обективността на съдебния процес, мисля, че е една справедлива кауза и сме тук, за да ги подкрепим.“

„Трагедия е цялото нещо. Още повече, че трагедия не описва момента, когато е намесена корупция. Тук сме, да се надяваме, че правосъдието ще си свърши работата.“ „Сакаме правда, а правда у Македония тежко.“

Ива Михайлова благодари на хората, които са я подкрепили в София и Скопие.

Дали съдът ще бъде справедлив, предстои да видим. Казусът с лечението на Ива може да стигне до съда в Страсбург, където ще стане ясно дали се мери със справедлив аршин.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов.