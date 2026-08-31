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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Граждани протестираха в София в подкрепа на Ива Михайлова

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Протест, посолство РСМ, Ива Михайлова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Граждански протест пред посолството на Република Северна Македония в София в подкрепа на Ива Михайлова. Протестът е организиран от Фондация "Македония", а хората настояват за справедливост и да бъде дадена възможност на Ива да се лекува в България.

С плакати "здравето не е привилегия" десетки граждани излязоха на мирен протест в София в защита на 23-годишната Ива Михайлова. Всички те са на мнение, че тя е жертва на съдебната система в Република Северна Македония.

Симеон Михайлов, баща на Ива:"Искаме да дадем малко простор на истинатяа и да спре тази жестокост, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщеря ни, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България."

Мила е близка на семейството на Ива и споделя, че то преминава през един от най-трудните моменти в живота си.

Мила Боцева: "Съчувствам на семейството на Ива, познавам семейството й лично, знам през какви невероятни мъки минават и съм тук, за да подкрепя нейното право на достоен живот."

Георги Мъндев: "Това е общобългарски проблем, който трябва да бъде решен. Не може да оставаме една българка, която е в съседна на нас страна да бедства и да не получава медицинска помощ, която й е необходима."

Ако Ива Михайлова не бъде пусната за лечение в България през следващия месец, от Фондация "Македония" са готови на нов, по-голям протест.

#протест пред посолството на Република Северна Македония #случаят Ива Михайлова #подкрепа

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