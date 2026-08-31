От 1 септември природният газ поскъпва с 5,5%

От утре природният газ поскъпва с 5,5% и един мегаватчас ще се продава за 41 евро и 60 цента. Цената беше определена на закрито заседание днес от Комисията за енергийно и водно регулиране.



Увеличението няма да се отрази на цените на топлата вода и парното.

Според енергийния регулатор въпреки увеличението, у нас газът ще бъде с 30 на сто по-евтин от този, който се продава на международните пазари с бъдеща доставка. Основен принос за това е, че купуваме основно газ от Азербайджан, който е на по-ниска цена от втечнения природен газ, който идва през Гърция и Турция.