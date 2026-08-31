БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Добър край: У нас се прибра българката, която се...
Чете се за: 02:17 мин.
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и...
Чете се за: 01:20 мин.
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От 1 септември природният газ поскъпва с 5,5%

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
очаква синьото гориво поскъпне около
Слушай новината

От утре природният газ поскъпва с 5,5% и един мегаватчас ще се продава за 41 евро и 60 цента. Цената беше определена на закрито заседание днес от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Увеличението няма да се отрази на цените на топлата вода и парното.

Според енергийния регулатор въпреки увеличението, у нас газът ще бъде с 30 на сто по-евтин от този, който се продава на международните пазари с бъдеща доставка. Основен принос за това е, че купуваме основно газ от Азербайджан, който е на по-ниска цена от втечнения природен газ, който идва през Гърция и Турция.

#от 1 септември #5,5% #увеличение на цената на природния газ #КЕВР #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
2
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
3
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин фолк“ в Сандански
4
Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин...
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
5
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
3
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Пазари

За първи път: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността заради ниския Дунав
За първи път: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността заради ниския Дунав
Цените на горивата: Очаква се отново да тръгнат нагоре Цените на горивата: Очаква се отново да тръгнат нагоре
Чете се за: 00:52 мин.
Златото поскъпна до над двумесечен връх Златото поскъпна до над двумесечен връх
Чете се за: 03:35 мин.
Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как реагират потребителите? Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как реагират потребителите?
Чете се за: 02:47 мин.
Заради зачестилите атаки в Черно море: Турция ограничава движението на търговските кораби Заради зачестилите атаки в Черно море: Турция ограничава движението на търговските кораби
Чете се за: 01:05 мин.
Рекорден износ на ток: Парковете с батерии правят България лидер на пазара Рекорден износ на ток: Парковете с батерии правят България лидер на пазара
Чете се за: 05:42 мин.

Водещи новини

Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900 ученици в Непал Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900 ученици в Непал
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, образува се километрична колона Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, образува се километрична колона
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съдът прие: Никола Бургазлиев е употребил марихуана преди катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Съдът прие: Никола Бургазлиев е употребил марихуана преди катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
3 години в ремонт: Ще има ли първи учебен ден в Хуманитарната...
Чете се за: 01:42 мин.
В защита на Ива - протест пред посолството на Република Северна...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Струмяни се опитва да се върне към нормалния живот седмица след...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Размяна на удари между САЩ и Иран, цените на петрола тръгнаха нагоре
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ