Магистралата "Русе-Велико Търново": Два от участъците ще са готови до края на 2028-ма, обяви регионалният министър

До края на 2028 година ще приключи изграждането на двата участъка от автомагистралата Русе-Велико Търново, която е част от цялото направление Русе-Маказа. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който днес инспектира на място докъде са стигнали строителните дейности по трасето, които се съфинансират с европейски средства.

Новият скоростен път Русе – Велико Търново е 132 км. Целият инфраструктурен проект е разделен на три лота и ще минава по маршрута: Русе - Бяла - Велико Търново, след коетно ще пресече Стара планина към Южна България, ще продължи в посока Стара Загора, Хасково и Кърджали и ще достигне до граничния пункт Маказа- една от най-важните транспортни връзки между Румъния, България и Гърция.

След години отлагане и чакане тежка техника и 250 работници, включително от Непал и Узбекистан , са на терен всеки ден, за да трасират участъците от бъдещата магастрила. 40 километра от нея в района на Бяла вече се строят.

Предстои над река Янтра да се извисят сложни инженерни съоръжения, които през последните години не са изграждани. Това са виадукти с конзолно бетониране, като единият ще е с височина 85 метра. До 40 дни ще бъде възложен подробен устройствен план и за участъка от обхода на Бяла до Велико Търново. Обществената поръчка за милиард и половина евро беше спряна през август заради нарушения в методиката на оценяване на офертите. Магастрилата ще бъде проектирана до Маказа, като за трасето от Велико Търново до Маказа ще се търси концесионер.

арх.Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Да успокоим всички, които побързаха да кажат, че ние ще спрем този обект. Напротив, ние ще го забързаме. Докато одобрим нови устройствени планове, докато отчуждим новите терени - ще се фокусираме върху това строителство от тези участъци да върви наистина в срокове и със съответното качество. Смятам, че след 4 години България ще бъде различна."

Шофьорите, които ежедневно са зад волана по пътя Русе-Бяла очакват с нетърпение скоростния път и транзитният трафик да бъде изведен , за да не зависи пътуването им от колоните с тирове пред тях.