БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Добър край: У нас се прибра българката, която се...
Чете се за: 02:17 мин.
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и...
Чете се за: 01:20 мин.
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха 24-годишен чужденец за убийство в кв. "Бъкстон"

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
задържаха годишен чужденец убийство бъкстон
Слушай новината

А у нас - 24-годишен мъж е задържан след убийство на 18-годишно момиче в жилищен апартамент в столичния квартал "Бъкстон". По неофициална информация, жертвата е японка.

Полицаите получили първоначално сигнал за агресивен мъж, който нанася щети по паркирани наоколо коли. При проверката в района те са установили и разбита входна врата на жилищна сграда. След това открили и тялото на младата жена. И мъжът, и жертвата са чужди граждани. По случая е образувано досъдебно производство. На 24-годишният мъж е наложена мярка „Задържане под стража“ за срок до 72 часа.

"По принцип съм са ми съседи, много тихи хора, не са създавали проблеми на квартала, не ги познавам лично, но вчера въпросния мъж, който дали е убиец - не се знае, ходеше зад мен и видимо не говореше нито по телефона, или слушка, говорешене странни работи. Тъй като аз с по-опасна порода куче - подмина ме."

"Според мен са наркомани, може от наркотиците да е по-зле от рано се е бил надрусал защото той ходеше и говореше странни работи."

"Комшийка ми се обади, чийто мъж сутринта като излизал за работа е видял струпване на полицейски коли и заграждаения много е имало и тя предполагаше, че нещо се е случило и ме предупреди да не пускам децата в посока надолу, по улицата. Това знам и излизам да питам какво се е случило, защото съм супер разтревожена."

#кв. Бъкстон #японка #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
2
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
3
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин фолк“ в Сандански
4
Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин...
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
5
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
3
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Криминално

Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда
Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда
Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение
Чете се за: 04:00 мин.
Икономическа полиция иззе близо 90 кг нелегален тютюн за наргиле в Бургас Икономическа полиция иззе близо 90 кг нелегален тютюн за наргиле в Бургас
Чете се за: 00:42 мин.
Заловиха марихуана за 1 млн. евро в Бургаско, трябвало да бъде прехвърлена с подводен джет в Турция Заловиха марихуана за 1 млн. евро в Бургаско, трябвало да бъде прехвърлена с подводен джет в Турция
Чете се за: 02:42 мин.
Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев
6861
Чете се за: 02:15 мин.
Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски" Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски"
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900 ученици в Непал Хладнокръвие по време на бедствие: Училищен директор спаси 900 ученици в Непал
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, образува се километрична колона Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, образува се километрична колона
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съдът прие: Никола Бургазлиев е употребил марихуана преди катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Съдът прие: Никола Бургазлиев е употребил марихуана преди катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
3 години в ремонт: Ще има ли първи учебен ден в Хуманитарната...
Чете се за: 01:42 мин.
В защита на Ива - протест пред посолството на Република Северна...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Струмяни се опитва да се върне към нормалния живот седмица след...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Размяна на удари между САЩ и Иран, цените на петрола тръгнаха нагоре
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ