Задържаха 24-годишен чужденец за убийство в кв. "Бъкстон"

А у нас - 24-годишен мъж е задържан след убийство на 18-годишно момиче в жилищен апартамент в столичния квартал "Бъкстон". По неофициална информация, жертвата е японка.

Полицаите получили първоначално сигнал за агресивен мъж, който нанася щети по паркирани наоколо коли. При проверката в района те са установили и разбита входна врата на жилищна сграда. След това открили и тялото на младата жена. И мъжът, и жертвата са чужди граждани. По случая е образувано досъдебно производство. На 24-годишният мъж е наложена мярка „Задържане под стража“ за срок до 72 часа.

"По принцип съм са ми съседи, много тихи хора, не са създавали проблеми на квартала, не ги познавам лично, но вчера въпросния мъж, който дали е убиец - не се знае, ходеше зад мен и видимо не говореше нито по телефона, или слушка, говорешене странни работи. Тъй като аз с по-опасна порода куче - подмина ме."