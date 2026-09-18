Протестират присъдата на полицаите по случая на катастрофата на "Околовръстното шосе"

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съдът върна прокуратурата делото полицаите ескортирали димитър любенов
Снимка: БТА
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Софийската апелативна прокуратура ще протестира присъдата на Софийския апелативен съд в частта по обвинението за подкуп срещу двама полицейски служители, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Припомня се, че Софийският апелативен съд е отменил оправдателната присъда на Софийския градски съд по обвинението за неизпълнение на служебни задължения и е признал подсъдимите Г.М. и Л.Г. за виновни.

Двамата подсъдими са били предадени на съд с обвинителен акт на Софийската градска прокуратура за това, че на 25 септември 2022 г. в София, с цел да набавят за другиго облага, не изпълнили служебните си задължения като полицейски служители.

Софийският градски съд ги е оправдал по повдигнатите им обвинения. Присъдата е била протестирана от Софийската градска прокуратура.

Софийският апелативен съд е отменил оправдателната присъда в частта относно обвинението за неизпълнение на служебни задължения и е приел, че полицейските служители не са изпълнили инструкциите за патрулно-постовата дейност и служебните си задълженията. Впоследствие е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което е загинал гражданин на Франция.

За извършеното престъпление Софийският апелативен съд е осъдил Г.М. на 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок, а Л.Г. - на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с 3 години и 6 месеца.

Със съдебният акт двамата подсъдими са лишени от правото за заемат държавна длъжност в органите на Министерството на вътрешните работи и да упражняват дейност като полицейски орган за срок от 3 години.

По другото повдигнато обвинение – за това, че са приели парична сума в размер на 200 лева за всеки от тях, за да не изпълнят служебните си задължения, Софийският апелативен съд е потвърдил оправдателната присъда на Софийския градски съд.

Софийската апелативна прокуратура счита съдебният акт за неправилен и незаконосъобразен в тази му част и ще го протестира пред Върховния касационен съд в законоустановения срок.

#катастрофа на "Цариградско шосе" #присъда за подкуп #загинал французин #полицаи #протест

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