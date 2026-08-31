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АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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След няколко дни покачване на нивото на река Дунав в българския участък

аец bdquoкозлодуйldquo работи нормално въпреки ниското ниво дунав търсят допълнителни мерки
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В 10.00 часа на 31 август започна планово поетапно повишение на мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от централата. Към 17.00 часа мощността на блока достигна 950 MW. Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните няколко дни повишение на нивото на Дунав в българския участък на реката.

„Екипите на централата продължават да работят за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове. АЕЦ „Козлодуй” следи непрекъснато нивото на реката и поддържа постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” относно тенденциите за изменението на нивото. Стриктно се прилагат процедурите за действие при продължителни ниски речни нива", обясниха от АЕЦ „Козлодуй".

От централата уверяват, че осъществяват непрекъснат контрол на хидротехническите съоръжения, изградени на площадката за техническо водоснабдяване, и се изпълняват всички мерки за осигуряване на максималната им ефективност.

По данни на Електроенергийният системен оператор към 19.00 ч. ядрената централа е произвеждала над 25 на сто от тока в страната.

#на мощността #планово повишаване #АЕЦ „Козлодуй” #новини в Метрото

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