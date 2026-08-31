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Илияна Йотова към БСП: „Благодаря за доверието и подкрепата, те са важен политически акт и лична отговорност“

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БТА
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Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за подкрепата за кандидатурата й за нов мандат като държавен глава. В писмо до социалистите Йотова пише, че доверието, което са й гласували, е важен политически акт, но и лична отговорност. Тя припомня общия си път с БСП, годините на неуспехи, трудните решения, споровете и надеждите.

Допълва, че вярва, че човек може да бъде истински независим - само когато е честен. Тази седмица се очаква и повече информация за останалите кандидати за поста. Сред основните се очаква да бъде и тандема Андрей Гюров и Георги Кандев, чиято кандидатура за „Дондуков" 2 най-вероятно ще бъде обявена утре.

#президент Илияна Йотова #Андрей Гюров #БСП

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