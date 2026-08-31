БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти: Благодаря за доверието и подкрепата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Запази
президентът илияна йотова коментира актуални теми варна
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията. Това казва президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти.

"Единодушното решение на НС на БСП в подкрепа за моята кандидатура за президент на България е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен. Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес. Никога не бих пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже. Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял. Напротив – вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва, посочнва Йотова.

Държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам, подчертава президентът.

"Вашето доверие днес ми възлага най-голямата отговорност – да бъда кандидат за президент на България! Ние знаем, че политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът. Държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам. Когато е болен, когато загуби работата си, когато остарява. Когато се тревожи дали детето му ще получи добро образование. Когато работи честно, но трудно стига до края на месеца. Когато има чувството, че никой не го чува. Вярваме, че едно общество не е силно само когато икономиката расте. То е силно, когато хората му могат да живеят достойно. Когато трудът има стойност. Когато справедливостта не е дума от предизборна програма, а усещане във всяко наше действие. Това не са идеи само от миналото. Това са въпросите на бъдещето. Защото светът става все по-богат и едновременно с това все повече хора се чувстват несигурни."

По думите на Йотова технологиите ни дават невиждани възможности, но много хора се страхуват, че ще останат ненужни.

"Имаме повече информация от всякога, а хората все по-често имат усещането, че никой не чува гласа им.Искаме да оставим мирен свят, в който днешните и утрешни млади хора свободно ще живеят, ще развиват талантите си, ще отглеждат децата и ще управляват бъдещето. И точно тук започва отговорността на политиката. Тук и аз виждам своята отговорност.

Държавният глава призовава - "да върнем на българските граждани увереността, че имат значение."

"Да върнем смисъла на думата „заедно“. И зная, че не съм сама! В това съм вярвала и в това продължавам да вярвам. Затова днес мога спокойно и с чиста съвест да кажа едновременно две неща:
Благодаря на Българската социалистическа партия за подкрепата за президентсаката ми кандидатура. За доверието! За отговорността, която ми давате с него! Дългът на президента е към България и към всеки български гражданин. И пред тези, които никога не са ме подкрепяли. Аз така разбирам служенето на България – с честност към пътя, който съм извървяла, с независимост в решенията си и с отговорност към всеки български гражданин. Благодаря ви!"

Последвайте ни

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Моторист загина след удар в къща в Берковица
4
Моторист загина след удар в къща в Берковица
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон
5
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в...
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
3
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Политика

Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор
Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор
Министър Шишков ще инспектира строителството на магистралата „Русе - Велико Търново“ Министър Шишков ще инспектира строителството на магистралата „Русе - Велико Търново“
Чете се за: 00:42 мин.
Ще има ли ГЕРБ свой кандидат за президент – отговорът не е категоричен Ще има ли ГЕРБ свой кандидат за президент – отговорът не е категоричен
Чете се за: 03:52 мин.
Бойко Борисов: Ние ще участваме там, където ще победим Бойко Борисов: Ние ще участваме там, където ще победим
Чете се за: 01:52 мин.
Повече от 700 делегати от всички структури на ГЕРБ се събраха на Национално събрание на партията Повече от 700 делегати от всички структури на ГЕРБ се събраха на Национално събрание на партията
Чете се за: 01:30 мин.
ГЕРБ се събира на национално съвещание, решават за президентския вот ГЕРБ се събира на национално съвещание, решават за президентския вот
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани
Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти: Благодаря за доверието и подкрепата Президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти: Благодаря за доверието и подкрепата
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Струмяни търси доброволци, бедственото положение се удължава с месец Струмяни търси доброволци, бедственото положение се удължава с месец
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Агенция „Митници“ използва "Дракула" -...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Спасителни екипи от Непал и Тибет засилват усилията си да освободят...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Най-малко 15 души са безследно изчезнали след наводнения в Гранд...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ