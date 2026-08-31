Президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти: Благодаря за доверието и подкрепата

Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията. Това казва президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти.

"Единодушното решение на НС на БСП в подкрепа за моята кандидатура за президент на България е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен. Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес. Никога не бих пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже. Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял. Напротив – вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва, посочнва Йотова.

Държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам, подчертава президентът.

"Вашето доверие днес ми възлага най-голямата отговорност – да бъда кандидат за президент на България! Ние знаем, че политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът. Държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам. Когато е болен, когато загуби работата си, когато остарява. Когато се тревожи дали детето му ще получи добро образование. Когато работи честно, но трудно стига до края на месеца. Когато има чувството, че никой не го чува. Вярваме, че едно общество не е силно само когато икономиката расте. То е силно, когато хората му могат да живеят достойно. Когато трудът има стойност. Когато справедливостта не е дума от предизборна програма, а усещане във всяко наше действие. Това не са идеи само от миналото. Това са въпросите на бъдещето. Защото светът става все по-богат и едновременно с това все повече хора се чувстват несигурни."

По думите на Йотова технологиите ни дават невиждани възможности, но много хора се страхуват, че ще останат ненужни.

"Имаме повече информация от всякога, а хората все по-често имат усещането, че никой не чува гласа им.Искаме да оставим мирен свят, в който днешните и утрешни млади хора свободно ще живеят, ще развиват талантите си, ще отглеждат децата и ще управляват бъдещето. И точно тук започва отговорността на политиката. Тук и аз виждам своята отговорност.

Държавният глава призовава - "да върнем на българските граждани увереността, че имат значение."