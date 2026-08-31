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Военни действия: САЩ и Иран си размениха удари

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Предупреждението от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз към авиокомпаниите да избягват въздушното пространство над водите на Персийския залив се удължава до 30 септември. То включва Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства. Новото предупреждение идва часове след като Съединените щати и Иран възобновиха военните действия за първи път от края на юли. „Остров Харг е взривен на парчета!“, написа Донлад Тръмп в социалната си мрежа и публикува видео, генерирано с изкуствен интелект, което показва как е обстрелвана ключова петролна инфраструктура за износа на Ислямската република.

Публикациите на Тръмп са смехотворни, коментира високопоставен ирански представител. Публикацията съвпадна с първите американски удари от края на юли. Поразени са ирански установки на остров Ларак, които са се готвили да изстрелят морски мини в Ормузкия проток. Двама души са загинали при ударите срещу острова, който е близо до стратегическото пристанище Бандар Абас. В интервю за телевизия „Фокс“ Тръмп обяви, че Иран в момента е провалена нация.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „В подходящия момент или ние ще спечелим, или те ще направят нещо. Нямам нищо против да спечеля. Военноморските им сили ги няма. Военновъздушните им сили ги няма. Лидерите им ги няма. Цялата им противовъздушна отбрана. Искам да кажа, всичко е унищожено.“

Иранските сили отговориха с атаки срещу две американски бази в Йордания, във водите на Обединените арабски емирства беше прихванат дрон. Американското централно командване опроверга ирански твърдения, че супертанкер се е натъкнал на мини в Ормуз. Командването съобщи, че американските сили са разминирали международен канал за кораби и са обявили протока за отворен.

адмирал Брад Купър, Централно командване на САЩ: „Нито един кораб не е влизал или напускал иранско пристанище без наше разрешение и ние допускахме преминаването на кораби само по хуманитарни причини."

Високопоставен ирански представител окачестви размяната на удари като „ограничена и сдържана конфронтация“. Президентът Пезешкиан предупреди за рисковете за другите страни.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: „Ние не търсим война, това беше нашето послание към света досега. Въпреки това, пред лицето на агресията, ние няма да стоим безучастно – способни сме да дадем решителен отговор.“

Цените на петрола скочиха с над 3%. Основният за Европа сорт „Брент“ стигна 90 долара и 69 цента за барел.

#разменени удари #САЩ #военни действия #Иран

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