СПЕЦИАЛНО: EBU по следите на системата "хавала" в Европа

Мащабно разследване на обществени телевизии и Европейския съюз за радио и телевизия разкри как стотици милиони евро от Европа достигат нелегално до престъпни организации. Трансферите стават чрез финансовата система "хавала". Един от засечените парични преводи бил направен от Брюксел до бойци на "Ислямска държава". Как действа паричната система в Европа - обобщава Биляна Бонева.

Белгия. Журналист под прикритие се среща с брокер от хавала. Иска да изпрати 250 евро в Газа.

"- Парите ще стигнат ли днес? Те вече са там."

Светкавичната транзакция е потвърдена от журналист под прикритие в Газа, който получава сумата.

Брокерите в Европа вероятно са хиляди.

Петер Хутентюис, прокурор: "Те са почти навсякъде. Ако сте част от престъпна мрежа, и ако попитате „Трябва ми брокер. Трябва да прехвърля пари“, ще ви препоръчат. Все едно ремонтирате дома си и ви трябват майстори, питате познати и някой ви препоръчва."

При хавала парите сменят притежателите си, но никога не преминават границите. Клиентът, който дава парите, получава код от брокера. На другото място, срещу кода друг брокер изплаща сумата на получателя. После брокерите уреждат сметките помежду си.

Луси Майлс, ръководител на отдела на Eвропол за финансови престъпления: "Хавала съществува от векове. Системата се основата на доверието. В някои случаи хавала се използва за законни цели. Но престъпните организации са изградили паралелна финансова система."

Бивш брокер потвърждава това твърдение. В журналистическото разследване той фигурира под името Франк. Бил внедрен в системата в градче край Ротердам. Тогава само за час и половина пристигнали 5-6 брокери, които превели над 1 милион евро.

Франк: "Това, което разбрах по-късно, е, че не става дума само за пари. Става дума за финансиране на тероризма, за трафик на наркотици. За проституция и всякакви други гадости."

Брокерите комуникират само чрез криптирани чатове. Най-голямата разкрита досега група е "Търговците на Велика Европа". Тя имала около 530 членове в WhatsApp, през нея се прехвърляли пари за престъпни организации по целия свят. Минималната сума, която можело да се трансферира, била 5 хиляди евро.

Фернандо Санс Аюсо, главен инспектор в Националната полиция на Испания: "Брокерът не се интересува от престъплението. Той знае, че клиентите му са замесени, но това, което той прави, е да сключи сделката и да си вземе процент."

За бежанците хавала действа като "застраховка живот".

Гералд Тацгерн, ръководител на отдела за борба с трафика на хора, Австрия: "Докато са, например в Афганистан, плащат на каналджията. На всеки етап от пътуването, трафикантът трябва да докаже, че бежанецът все още е жив."

Все повече полицаи са убедени, че за да бъдат разбити престъпните мрежи, по-ефективно е да бъдат преследвани брокерите. Според разследващите журналисти обаче, напредъкът в борбата с незаконните финансови трансфери засега е бавен.