Тонове българско грозде може да останат необрани заради ниски изкупни цени

Тонове качествено българско грозде може да остане по масивите заради ниските изкупни цени. Въпреки добрата реколта тази година, лозари се оплакват от все по-трудно реализиране на продукцията. Заради липсата на пазари и държавна подкрепа за бранша, някои стопани са готови да оставят гроздето необрано.

Беритбата на ранните десертни сортове грозде в пловдивското село Брестовица е в разгара си. Това е десертно грозде, тежи около половин килограм. Но за него, хората които го отглеждат се притесняват, че пазар няма. Асен Шопов отглежда 95 декара лозе и все още търси пазар за продукцията си.

Асен Шопов, производител: „Това грозде от мен излиза на 1 евро, виждал съм го по сергии, по пазари на 2,3.5 - 4.“ - „Има ли опасност грозде да остане в лозята необрано?“ - „Да, за съжаление го казвам.“

В Южна България стопаните отчитат срив в изкупните цени на някои сортове.

Иван Гюров, производител: „Разбираме какъв ще е пазара и какви цени ще се купува, едва когато започнем да берем, да звъним на търговци, да търсим заявки. Има сортове, при които цените са не на минала година, ами направо на 2018-2019 година. Сега за мен като производител по-интересната част е не на колко го продавам, ами колко ми струва, за да го произведа този килограм.“ Асен Шопов, производител: „Производствените разходи са в пъти по-нагоре, ама в пъти по-нагоре- горива, надници, препарати, торове.“

Кризата се увеличава и заради масирания внос на евтина продукция от съседни държави. Такава е ситуацията и с продукцията на винопроизводителите.

Димитър Кючуков, винопроизводител: „С оглед на конфликтите, които се случват по света, повишената цена на горивата, на практика става невъзможно или много трудно да изнасяме наша продукция. Затова и фокусът основно е към вътрешен пазар.“

За спешна държавна подкрепа призовават от лозаро–винарския сектор. Защото липсата на финансиране по схемата de minimis за виненото грозде през този сезон, за някои стопани може да се окаже фатална. В същото време избите са пълни с нереализирано българско вино от миналогодишната реколта.