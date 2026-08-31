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Протест в Белград: Шофьори на комиони са недоволни от правилата за престой в Шенген

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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протест белград шофьори комиони недоволни правилата престой шенген
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Шофьори на камиони от Сърбия и съседните страни от Западните Балкани проведоха двучасов протест пред сградата на делегацията на ЕС в Белград. Те настояват за промяна на правилата, ограничаващи професионалните водачи от страни извън ЕС до максимален престой от 90 дни в Шенгенското пространство в рамките на 180 дни.

Транспортните асоциации твърдят, че професионалните шофьори не трябва да се третират като туристи или мигранти. Те настояват да им бъде предоставен статут на трансграничен работник. Утре предстои среща с представител на Европейската комисия. Ако Брюксел не предложи положителен отговор или конкретен ангажимент, регионални асоциации от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония заплашиха да наложат пълни блокади на граничните пунктове за товарния трафик.

#правила за престой #шофьори на комиони #Белград #Шенген #протест

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